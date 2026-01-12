У границы с Казахстаном РФ построила полигон для испытаний 'Шахидов', - OSINT (фото)

Работы продолжались как минимум с 2022 года, утверждает аналитик.

Россия построила новый полигон для испытаний дронов-камикадзе "Герань-2"/Shahed в Оренбургской области, недалеко от границы с Казахстаном. Об этом сообщает на своей странице в Х OSINT-аналитик kim høvik. Он опубликовал спутниковые снимки базы в 2022 и 2025 годах.

"Россия проводит испытания недавно разработанных беспилотников типа "Герань" и других дронов на этом полигоне в Тоцком районе Оренбургской области", – говорится в сообщении.

На снимках, как отметил автор поста, видно место хранения дронов и пусковые установки для них на рампах.

"Шахиды" в войне РФ против Украины

Как сообщал УНИАН, из-за того, что в Украине выпало достаточно много снега, оккупанты прибегли к новой тактике. Они сбрасывают с "Шахедов" противотанковые мины. Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестов рассказал, что такие случаи фиксируются в разных частях страны: "Где-то это просто минирование определенных участков на земле, а часто это минирование мест рядом с точкой падения "Шахеда"".

По словам эксперта, оккупанты рассчитывают на то, что техника ГСЧС или полиции будет ехать к "Шахеду" и подорвется.

"Такие факты сброса мин с "Шахедов" мы знаем давно. Что изменилось? Почему они активизировались? Глубокий снег! Если раньше мины находили визуально, теперь их не видно. Могу рекомендовать не приближаться к "Шахеду" на автомобиле, особенно по траектории его падения", - заявил он.

