Банкир дала прогноз курса валют на неделю после резкого скачка доллара

После резкого подъема в начале месяца рынок имеет тенденцию выравниваться.

В последние дни доллар в Украине бил рекорды, обновляя исторические максимумы стоимости. Однако на следующей неделе возможна умеренная стабилизация курса, рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии УНИАН

"На следующей неделе наиболее вероятна умеренная стабилизация курса с короткими внутридневными колебаниями. Однако если снизится предложение валюты – например, из-за меньших поступлений от экспорта или крупных бюджетных выплат – возможны временные повышения курсов. В целом после резкого подъема в начале месяца рынок имеет тенденцию выравниваться, но риски все еще остаются повышенными", - прогнозирует эксперт.

По ее словам, основную роль играют международные резервы и действия НБУ, которые влияют на краткосрочные колебания. Также на курс влияют бюджетные платежи, экспортные поступления, наличный спрос в кассах и поведение доллара на мировых рынках.

Золотько напомнила, что в начале января гривня заметно уступала доллару. Если самое низкое значение было зафиксировано 2 января - 42,1701 грн/долл., то уже 12 января официальный курс достиг 43,0757 грн/долл.

В кассах банков тоже наблюдалось повышение: с 1–2 января покупка и продажа держались примерно на уровне 41,85/42,55 грн/долл., но уже с начала рабочей недели цены стали расти. С прошлой среды покупка превысила отметку 43 грн, и к концу недели средние показатели были в районе 42,75/43,41 грн/долл. Поэтому в обменниках и банках доллар постепенно дорожал.

Национальный банк Украины установил на вторник, 13 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,26 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 18 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован сегодня, 12 января, – 43,08 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,53 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 36 копеек. Таким образом, евро тоже обновил исторический максимум - предыдущий рекорд был зафиксирован 9 января - 50,17 грн.

