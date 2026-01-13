Названы 13 худших смартфонов в истории: в списке оказался прошлогодний iPhone

Эта подборка показывает, как даже именитые бренды иногда могут совершать дорогостоящие ошибки.

За последнее десятилетие индустрия смартфонов вышла на пик развития: флагманские модели становятся все совершеннее и даже небольшие бренды научились выпускать действительно качественные девайсы. Однако этот прогресс стал возможен благодаря болезненным урокам прошлого.

Издание BGR составило рейтинг из 13 самых неудачных смартфонов за всю историю. В список попали как старые культовые провалы, так и относительно свежие модели, не оправдавшие ожиданий рынка.

Samsung Galaxy Note 7 (2016)

Флагман запомнился массовыми случаями возгорания аккумуляторов, что привело к глобальному отзыву и даже запрету га использование в самолетах. Этот скандал стал одним из самых дорогих в истории мобильной индустрии и серьезно ударил по репутации Samsung.

BlackBerry Storm (2008)

Смартфон не смог конкурировать с iPhone: медленная сенсорная клавиатура, баги, отсутствие Wi-Fi. Это стало началом падения BlackBerry, символизируя неспособность компании адаптироваться к сенсорным интерфейсам после физической клавиатуры.

Nokia Lumia 900 (2012)

Смартфон обладал качественным дизайном и отличной сборкой, однако был ограничен неразвитой экосистемой Windows Phone. Отсутствие популярных приложений и отказ Microsoft поддерживать ОС сделали покупку бессмысленной.

Samsung Galaxy Fold (2019)

Первый складной смартфон Samsung стал символом того, как не надо делать гибкие дисплеи: экран ломался уже после снятия защитной плёнки, а шарнир попускал грязь и пыль. Несмотря на инновационность, аппарат показал, что рынок еще не готов к таким форм-факторам.

Amazon Fire Phone (2014)

Amazon сделала ставку на фирменные сервисы и 3D-интерфейс, но смартфон оказался слишком дорогим и ограниченным. Отсутствие Google-сервисов и эксклюзивность для одного оператора окончательно отпугнули покупателей.

HTC Evo 3D (2011)

Идея 3D-экрана без очков выглядела эффектно на бумаге, но на практике вызывала усталость глаз и не имела полезного применения. Слабая батарея и посредственная камера усугубили провал.

RED Hydrogen One (2018)

Сверхдорогой смартфон ($1300) от производителя кинокамер не оправдал ожиданий: "голографический" дисплей выглядел сомнительно, а обещанные модульные крепления для камеры так и не появились. За космическую цену пользователь получал обычный Android-смартфон.

Kyocera Echo (2011)

Двойной экран был инновацией, однако Android того времени не был готов к такому формату. Телефон работал медленно, быстро разряжался и оказался неудобным в повседневном использовании.

Solana Saga (2023)

Криптосмартфон был первым в своем роде, делая упор на Web3 и блокчейн-функции, но для большинства пользователей они оказались бесполезными. По сути, это был переоцененный Android-телефон за $1000 без заметных аппаратных преимуществ.

Palm Phone (2018)

Миниатюрный смартфон позиционировался как компаньон основному "большому" смартфону, но маленький экран, слабый аккумулятор и зависимость от другого устройства делали его крайне непрактичным.

iPhone 6 (2014)

Несмотря на коммерческий успех, модель стала известна из-за скандала Bendgate: корпус легко гнулся при ношении в кармане, что вызвало волну критики и мемов. Ситуацию усугубило то, что Apple знала, что iPhone 6 и 6 Plus гнутся гораздо легче, чем предыдущие модели, но все равно одобрила дизайн.

iPhone 16e (2025)

Модель вызвала критику из-за устаревшего дизайна, большого выреза и слабых камер при высокой цене. Эксперты называют устройство примером неудачного позиционирования внутри линейки Apple.

Escobar Fold (2019-2020)

Этот "смартфон" вошел в историю как мошеннический проект: компания брата Пабло Эскобара наклеивала фирменный логотип на б/у телефоны Galaxy Fold и присылала их известным блогерам. Обычным же покупателям отправляли пустые коробки или книги.

СМИ пишут, что Apple определилась с выпуском дебютного складного iPhone в сентябре. Компания не спешила с выпуском, потому что ждала, пока технология "созреет", позволив создать складной экран без заметной складки.

Меж тем презентация флагманской линейки Galaxy S26 ожидается позже обычного – 25 февраля. В продаже новинки ожидаются только в марте.

