Один бомбардировщик B-52 опаснее эскадрильи китайских H-6K, вот почему

К примеру, эскадрилья из 5 самолетов B-52 может одновременно запустить 100 ракет.

Китай и Соединенные Штаты Америки годами ведут гонку вооружений. Это касается в том числе подводных лодок, авианосцев и самолетов.

Издание Wion решило сравнить два бомбардировщика – китайский Н-6К и американский B-52 Stratofortress. Авторы материала пытались выяснить, какой самолет впереди и обладает большей разрушительной силой.

1. Разные "весовые категории"

B-52 – это тяжелый стратегический бомбардировщик, тогда как его китайский конкурент H-6K – средний бомбардировщик, разработанный на основе советского Tу-16 1950-х годов.

B-52 может нести 70 000 фунтов (более 31 750 кг) боеприпасов. В то же время для H-6K этот показатель составляет примерно 26 000 фунтов (около 11 790 кг).

Соответственно, за один вылет один B-52 может доставить почти в три раза больше взрывчатых веществ, чем H-6K. И если задача состоит в том, чтобы сравнять с землей определенный объект, B-52 без труда выиграет.

2. Радиус действия

H-6K – региональный убийца. Он предназначен для выполнения одной конкретной задачи: A2/AD (Anti-Access/Area Denial, противодействие доступу/запрет доступа).

"Его боевой радиус составляет примерно 2200 миль (более 3500 км), что достаточно для полета из Китая и запуска ракет по американским базам на Гуаме и Окинаве. Это "снайпер", нацеленный на американские базы", – объясняют авторы.

В свою очередь, B-52 издание окрестило "глобальной кувалдой". Американский бомбардировщик без дозаправки может преодолеть 8800 миль, а это более 14 тысяч км.

Борт может подняться в небо с материковой части США, лететь до Южно-Китайского моря, запустить оружие и вернуться, даже не приземляясь в опасной зоне.

3. Вооружение

Американский самолет B-52 оснащен ракетой AGM-158 JASSM-ER. Это дозвуковая крылатая ракета-невидимка с дальностью полета более 575 миль (примерно 925 км). Один B-52 может нести 20 таких ракет. К тому же, они летят низко и бесшумно, и могут проскользнуть мимо китайских радаров незамеченными.

В свою очередь, H-6K несет ракету YJ-12 (противокорабельная) или CJ-20 (для наземных ударов). Первая ракета является сверхзвуковой и полагается на свою скорость, чтобы прорвать оборону ВМС США, прежде чем они смогут отреагировать.

4. Количественные показатели

Авторы материала рассказывают, что эскадрилья из 5 самолетов B-52 может одновременно запустить 100 ракет. Такое нашествие может перегрузить даже самые современные сети противовоздушной обороны, просто истощив их перехватчики.

В то же время самолет H-6K несет только 6 ракет. Чтобы достичь объемов ракет, которые выпустят 5 американских бомбардировщиков, Китаю нужно было бы задействовать почти 17 самолетов H-6K. Это создаст проблемы как с точки зрения логистики, так и с точки зрения незаметности.

5. Живучесть самолетов

Ни один из этих бомбардировщиков не является стелс-самолетом.

Так, если H-6K попытается атаковать ударную группу авианосцев США, он должен подойти относительно близко, попадая в зону досягаемости американских/японских истребителей.

В то же время ракеты JASSM-ER самолета B-52 имеют большую дальность, поэтому B-52 может нанести удар из-за пределов досягаемости китайской противовоздушной обороны.

Какой самолет наносит больший ущерб?

H-6K является самолетом для тактических ударов. Издание называет его "убийцей авианосцев". И если H-6K удастся потопить американский авианосец с помощью ракеты YJ-12, это станет крупнейшей военной потерей со времен Второй мировой войны.

При этом B-52 не имеет себе равных в вопросе уничтожения инфраструктуры, аэродромов и командных центров. Он может запустить более 100 высокоточных ракет с безопасного расстояния, что позволяет ему систематически уничтожать военный потенциал противника.

"H-6K – это опасное оборонительные оружие, предназначенное для удержания США на расстоянии. B-52 – это наступательное оружие, предназначенное для "выбивания дверей"", – констатирует издание.

Ранее специалисты также провели сравнение бомбардировщика В-52 с российским Ту-160. В частности отмечалось, что бомбардировщик B-52 несет на борту различные типы вооружения, тогда как российский самолет – преимущественно ракеты Х-55.

