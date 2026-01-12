Цены на комплектующие продолжают расти: следующими подорожают блоки питания и кулеры

Основной причиной называют увеличение стоимости сырья – прежде всего меди и серебра, которые используются при производстве этих комплектующих.

После резкого роста цен на оперативную память и SSD-накопители из-за "бума" ИИ следующими в очереди окажутся блоки питания и кулеры для ПК. Цены на них резко вырастут из-за увеличения стоимости сырья, пишет Videocardz.

Китайский техногигант Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology предупредил партнеров о скором пересмотре прайс-листов. Предполагается, что блоки питания подорожают в среднем на 6–10%, а системы охлаждения – на 6–8%. К такому же решению прибегнут и другие производители.

Несмотря на то что такие цифры выглядят скромнее по сравнению с подорожанием памяти и SSD, это все равно создает дополнительное давление на конечную цену сборки игрового ПК. Согласно имеющейся информации, рост цен может начаться уже в феврале.

Рост цен обусловлен не только конъюнктурой рынка, но и глобальными изменениями в спросе на сырье, где медь, серебро и другие металлы подорожали на фоне увеличения промышленного и технологического потребления. При этом источники подчеркивают, что фактический рост розничных цен может оказаться выше заявленных 6–10%, поскольку значительная часть продукции ранее продавалась со скидками.

Один из крупнейших производителей ОЗУ в мире, Micron, сообщил, что кризис памяти продлится как минимум до 2028 года. Для увеличения производства, которое удовлетворит спрос, нужно много времени.

Согласно отчету Financial Times, в 2026 году цены на смартфоны, ПК и другую электронику вырастут на 20%. Все из-за бума ИИ, который вызвал глобальный дефицит оперативной памяти.

УНИАН рассказывал, что комплект оперативной памяти на 64 ГБ уже стоит как новый MacBook Air. Причем еще в октябре этот набор вовсе продавался в три раза дешевле.

