ЕС может ввести новые санкции против Ирана, - Politico

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что готова предложить ввести против Ирана дополнительные санкции из-за жестокого подавления протестов в стране.

Европейский Союз может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления антиправительственных протестов, в результате которых могли погибнуть сотни людей, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, сообщает Politico.

По словам Каллас, против Ирана уже действуют санкции за нарушение прав человека, деятельность по распространению ядерного оружия и поддержку войны России в Украине.

"Я готова предложить дополнительные санкции в ответ на жестокое подавление протестующих режимом", - заявила глава европейской дипломатии.

Также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на выходных заявила, что Брюссель "следит" за ситуацией, а глава Европейского парламента Роберта Метсола в соцсети Х опубликовала пост, в котором указывается, что "Европа должна осознать свой долг и необходимость действовать".

"Режим имеет опыт подавления протестов, и мы видим жесткую реакцию сил безопасности. Граждане борются за будущее, которое они сами выбирают, и рискуют всем, чтобы их услышали", - отметила Каллас.

Протесты в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что власти Ирана предостерегли США и Израиль от вмешательства в ситуацию, пригрозив ответным ударом. Как отмечает Independent, из-за отключения интернета и телефонной связи в Иране оценить масштабы демонстраций из других стран сложно. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим и добавил, что "США готовы помочь". Уже почти две недели в Иране не утихают протесты. По данным, задержано более 2600 человек.

Также мы писали, что Reuters со ссылкой на три израильских источника сообщает, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности на случай возможного вмешательства США в Иран. Издание напомнило, что в июне прошлого года Израиль и Иран вели 12-дневную войну. Тогда США поддержали Израиль и нанесли воздушные удары по Ирану. Израильский источник сообщил, что в субботу, 10 января, во время телефонного разговора премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможность вмешательства США в Иран.

