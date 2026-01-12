Дантес очаровал сеть исполнением хита 2007 года (видео)

Артист спел трек Гайтаны "Шаленій".

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес удивил поклонников неожиданным исполнением известного хита 2007 года.

В понедельник, 12 января, он опубликовал в своем Telegram-канале короткое видео, на котором поет трек украинской певицы Гайтаны под названием "Шаленій". Песня вышла в 2007 году, став частью ее альбома "Капли дождя". Она быстро получила большую популярность.

Дантес признался, что сегодня ему просто захотелось спеть эту песню. В комментариях к посту сразу вспомнили трек "Шаленій" и высоко оценили его исполнение:

"Замечательный кавер".

"Просто мед для ушей".

"Супер! Как всегда".

"Люблю эту песню. Кавер великолепный".

Напомним, на днях бывшая девушка Владимира Дантеса - Даша Кацурина - впервые призналась, что не состоит в отношениях. Их союз длился с 2022 года, однако постепенно поклонники начали замечать, что Владимир и Даша больше не появляются вместе, а также не публикуют совместные фотографии в сети.

Несмотря на то, что СМИ уже активно писали об их разрыве, певец и дизайнер не спешили комментировать прекращение отношений. Официальных заявлений о том, что они вместе, так и не прозвучало, однако все свидетельствует о том, что популярная пара распалась.

