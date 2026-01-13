Ученые назвали животное с самым сильным укусом в истории, и это не динозавр

Это животное жило через миллионы лет после вымирания динозавров.

Самый мощный укус среди всех известных наземных позвоночных принадлежал не динозаврам, как кажется на первый взгляд, а гигантскому доисторическому крокодилообразному - пурусзавру (Purussaurus brasiliensis). Об этом пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс в своей колонке для Forbes.

По словам ученого, это пресмыкающееся животное жило через миллионы лет после вымирания динозавров, но, вероятно, обладало силой укуса, превосходившей все известное из мезозойской эры. При этом ученый ссылается на результаты исследования 2015 года, опубликованные в журнале PLOS One.

Отмечается, что Purussaurus brasiliensis - это вид гигантского каймана, который жил в миоценовую эпоху, примерно от 13 до 5 миллионов лет назад. Палеонтологи обнаружили его ископаемые останки по всей Южной Америке, в частности на территории современных Венесуэлы, Бразилии, Перу и Колумбии.

По словам Треверса, в период расцвета пурусзавра большая часть бассейна Амазонки была огромной системой болот, рек и озер, в которых водились различные гигантские грызуны, массивные черепахи, рыбы, ранние приматы и другие крокодилообразные. Пурусзавр же находился на вершине этой экосистемы: его средняя длина достигала примерно 12,5 метра, а масса - около 8,4 тонны.

Биолог объяснил, что если многие доисторические хищники известны только по фрагментарным остаткам, то пурусзавр представлен чрезвычайно большими и хорошо сохранившимися черепами, которые и позволили ученым оценить силу его укуса.

При измерениях они полагались на биомеханическое моделирование, которое включает реконструкцию геометрии черепа, оценку размеров мышц и мест их прикрепления, применение законов физики и сравнительной анатомии.

Исследование показало, что сила укуса пурусзавра превышала 69 000 ньютонов. Для сравнения, самая большая измеренная сила укуса среди современных видов принадлежит морскому крокодилу, и это около 16 000 ньютонов.

"Даже по самым осторожным подсчетам это означает, что пурусзавр, вероятно, имел самый сильный укус среди всех наземных позвоночных в истории жизни на Земле", - пишет Треверс.

Почему у крокодилообразных такой мощный укус

Крокодилообразные - животные, известные как специалисты по генерации силы. Их черепа устроены, как живые тиски: толстые кости, усиленные швы и короткие широкие морды, которые максимизируют механическое преимущество. Современные крокодилы способны с ужасающей силой сжимать челюсти, несмотря на то, что мышцы, открывающие рот, у них относительно слабые, отметил ученый.

Он предполагает, что пурусзавр, вероятно, довел эту конструкцию до абсолютного максимума. Его череп по современным меркам был невероятно большим и чрезвычайно глубоким, что обеспечивало огромную площадь для прикрепления мышц.

"Судя по пропорциям морды, его челюсти были оптимизированы скорее для дробления, чем для резания, что является идеальной стратегией для преодоления крупной добычи", - пишет Треверс.

По его словам, такой мощный укус был не просто демонстрацией силы, но и отражал масштаб экологических вызовов того времени. Пурусзавр обитал в воде вместе с гигантскими черепахами с толстыми панцирями, массивными грызунами весом в сотни килограммов, а также другими крокодилоподобными и крупными млекопитающими, которые приходили на водопой.

Как показывают биомеханические модели из исследования, пурусзавр мог легко дробить кости и панцири этих конкурентов. Сила его укуса позволяла убивать добычу сразу, а не полагаться только на длительную борьбу или утопление, как это часто делают современные крокодилы.

Почему укус пурусзавра важен

По мнению ученого, пурусзавр интересен тем, что он почти достиг пределов того, на что физически способны живые существа. Мышцы не могут производить бесконечную силу, а кости не могут выдерживать безграничное давление - в определенный момент они ломаются. То, что пурусзавр мог кусать с силой, значительно большей, чем у любого современного животного, означает, что его череп был чрезвычайно прочным и очень хорошо "сконструированным", чтобы равномерно распределять нагрузку.

Как пишет Треверс, пурусзавр также показывает, что происходит, когда эволюция в течение миллионов лет отдает предпочтение все большему размеру, мощным челюстям и полному доминированию в пищевой цепи. В то же время, отмечает он, несмотря на большую силу, пурусзавр исчез. И причина этого, вероятно, не в конкурентах или слабости, а в изменении окружающей среды.

Ученый объяснил, что в конце миоцена и в плиоцене болота Южной Америки начали исчезать. Из-за изменения климата и формирования современной речной системы Амазонки многие мелководные водоемы осушились. А именно в таких местах обитали гигантские водные хищники, в частности пурусзавр. Когда экосистема изменилась, исчезла и ниша, в которой это животное могло выжить.

Ранее УНИАН рассказывал об одной из самых загадочных рыб на планете - плащоносной акуле. Она жила еще во времена динозавров и до сих пор обитает в глубоководных районах, оставаясь практически неизменной в течение последних 80 миллионов лет. Эта рыба обычно обитает на глубине 600 метров, поэтому ее очень редко можно найти живой на уровне моря. Ее вытянутое тело может достигать двух метров в длину, и она передвигается невероятно медленно. Однако именно эта вытянутая форма делает плащ-акулу настолько приспособленной к жизни в глубоководных районах.

