В Госдуме заявили, что они будут только нарастать.

В российском правительстве рекомендуют привыкать к атакам дронов, потому что война в Украине затягивается.

Об этом The Moscow Times рассказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности. "Думаю, нам предстоит с этим жить достаточно долго. Конфликт с Украиной затягивается. В таких условиях риски возрастают для всех - и для простых россиян, и для элит", - добавил он.

Тем временем председатель комитета Госдумы ПФ по информационной политике, информационных технологий и связи Александр Хинштейн заявил, что атака дронов на Мосвку - "новая реальность, которую предстоит осознать".

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"Несомненно, диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать. И необходимо кардинально усиливать меры обороны и безопасности, особенно - в части противодействия беспилотникам", - заявил он.

Атака на Москву: что известно

30 мая утром стало известно, что в Москве звучат взрывы. Российские СМИ сообщили об атаке дронов и опбуликовали фотографии и видео последствий.

Российское Минобороны заявило о сбитии восьми беспилотных летательных аппаратов из восьми. При этом Telegram-каналы сообщали, что дронов было гораздо больше.

Позже появилась информация о том, что под ударом оказались дома чиновников из окружения Путина.

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