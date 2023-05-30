Отмечается, что именно резиденции путинской элиты оказались под ударом.

Дроны, которые атаковали Москву и Подмосковье Российской Федерации, "упали" в интересных местах. В эпицентре атаки оказались поместья путинской элиты.

По информации российских Telegram-каналов, один из дронов упал в поселке Ильинское - в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево.

Кроме того, еще один БПЛА нашли в поселке Знаменское, где находится поместье у путинского друга Геннадия Тимченко, а по соседству - резиденция премьера Михаила Мишустина "Горки-9" и дом бывшего зятя Кирилла Шамалова. При этом рядом живут отец губернатора Подмосковья, сенатор Юрий Воробьев и министр обороны Сергей Шойгу.

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Также одну из "птичек" обнаружил рядом с деревней Жуковка в КП "Ильинское поле", где друг напротив друга расположены особняки ближайших друзей Путина - братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, а по соседству дом любовницы главы Минобороны РФ Елены Шебуновой. В поселке "Ландшафт" находится дом Бывший Председатель Правительства России Сергея Кириенко. В Барвихе же особняк бывшего заместителя председателя правительства РФ Игоря Сечина, а недалеко "дача" главы Росгвардии Виктор Золотов.

Помимо этого, в Архангельском находится дом главы Конституционного суда РФ Валерия Зорькина. Это именно с помощью карт пытался доказать, что Украины не существовало. А вот в Раздорах живет любовница главы ВТБ Наиля Аскер-Заде, замминистра обороны Руслан Цаликов, теща гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова - Людмила Рукавишникова. Еще один дрон направлялся в поселок Власиха, где расположен центральный командный пункт Ракетных войск стратегического назначения.

Стоит отметить, что российские СМИ не придали значения атаке дронов на столицу РФ и Московскую область.

В свою очередь informnapalm пишет, что беспилотники, которые атаковали Москву, оказались китайского производства и прилетели с восточной части Московской области.

Атака дронов на Москву - что известно

30 мая в Москве и в Подмосковье прогремели взрывы. В Минобороны РФ заявили, что столицу атаковали восемь дронов, но все они якобы были сбиты. При этом в появилась иформация о попадании БПЛА в жилые дома.

В Кремле сразу же обвинили Украину в нападени. В свою очередь советник главы ОПУ Михаил Подоляк оригинально прокомментировал инцидент в российской стлице, но отверг прямую причастность Киева к атаке.

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