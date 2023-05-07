Перед парадом в Москве до 9 мая, когда в России празднуют День победы, Кремль охватила "невиданная ранее нервозность", сказал в комментарии The Guardian один из чиновников мэрии Москвы.
"Есть нервозность, которую я никогда раньше не видел. Но День победы должен быть, другого выхода нет", — сказал чиновник на условиях анонимности.
Эксперты отмечают, что для российского диктатора Владимира Путина это "самое важное событие года" и отмена парада в Москве невозможна.
"Путин получает всю свою легитимность от парада, называя себя прямым преемником армии, одержавшей победу над нацистской Германией. Это также шанс Путина показать нации, что он все еще силен и контролирует так называемую специальную военную операцию в Украине", – отмечает Андрей Колесников, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Москве.
Эксперт также прогнозирует, что на параде во вторник Путин, вероятно, произнесет речь, в которой троводить исторические параллели между двумя войнами, ложно выставляя Украину как наследницу нацистской Германии. Он уже делал это во время речи в прошлом году, когда заявил, что российская армия воюет в Украине, "чтобы в мире не было места потрошителям, убийцам и нацистам". Он также утверждал тогда, что "победа будет за Россией, как в 1945 году".
Как в России готовятся к 9 мая
В этом году 9 мая, когда в РФ отмечают победу во Второй мировой войне, празднование будет значительно менее масштабным, чем раньше.
По крайней мере в 21 российском городе уже отменены парады до 9 мая. Причем волна отмен прокотилась не только по приграничным областям РФ и на оккупированных территориях Украины из-за соображений безопасности, но и в самых отдаленных от фронта российских регионах.
Не состоится парад в привычном виде и в российской "северной столице" – в Санкт-Петербурге устраивают мероприятие без пролета авиации. В то же время Кремль не отменил парад в Москве.
Пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" не будут проводить по всей стране, не будет и традиционного приема Путина.
В пятницу, 5 мая, Путин пошел на необычный шаг – провел встречу с Советом Безопасности для обсуждения подготовки к параду. За последние дни московские власти запретили использование дронов и начали глушить сигналы GPS в городе, а силовикам в российской столице раздают антидроновые ружья и бинокли для охоты на БПЛА.