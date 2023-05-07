Силовики будут патрулировать на параде Победы и его репетиции.

После атаки дронов на Кремль сотрудникам Росгвардии в Москве выдали антидроновые ружья.

Как пишет Telegram-канал Baza, их раздали тем, кто будут работать на усилении 7 и 9 мая на репетиции парада Победы и на самом параде.

Источники канала утверждают, что ружья выдали по одной штуке на экипаж вместе с инструкциями к использованию для лучшей защиты территории от БПЛА.

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Ранее сотрудникам ОМОНа, которых назначили на дежурства в Центральный административный округ, начали выдавать бинокли. Отмечается, что после атаки по Кремлю со старшим смены ОМОНа провели беседу, так как силовики проигнорировали дрон, которые пролетел над ними. Теперь они обязаны носить бинокли всегда с собой.

Атака по Кремлю

Как сообщал УНИАН, атака на Кремль двумя БПЛА произошла в ночь на 3 мая.

В Министерстве обороны Великобритании сразу заявили, что Украине не выгодна такая атака и Россия сама ее инсценировала. В Евросоюзе же призвали Россию не устраивать провокации как повод для эскалации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия совершила атаку по Кремлю, чтобы попытаться "легализировать" удары по центру Киева и попытки убить президента Украины Владимира Зеленского.

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