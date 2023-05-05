В прошлом году он также не состоялся.

В Москве отменили традиционный прием Путина в Кремле на 9 мая.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил пропагандисткому изданию "РИА Новости", что в этом году традиционный прием в Кремле не состоится. Он не назвал причины отмены мероприятия.

Обычно в этот день российский президент встречался с ветеранами Второй мировой войны, произносил речь и вручал награды. Встречу отменяют не впервые - в прошлом году она не состоялась по неизвестным причинам, до этого - из-за пандемии коронавируса.

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9 мая в России: что известно

Напомним, что в этом году военные парады в Курске и Белгороде не состоятся, их отменили из "соображений безопасности". Также военные парады и акции "Бессмертного полка" отменили в оккупированном Крыму.

Позже стало известной об отмене парадов в Брянске, Калуге, Рязани, Орле, Саратове, Калининградской области, Липецке, Ельце, Тюмени, Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

В Кремле ранее заверяли, что военный парад на 9 мая в столице должен состояться. При этом российские СМИ пишут, что в Санкт-Петербурге парад пройдет без пролета авиации.

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