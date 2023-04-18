Причины отмены акции в традиционном виде – уличных шествий с портретами – не сообщаются.

Традиционная российская пропагандистская акция "Бессмертный полк", проводимая 9 мая, в отличие от парада в Москве, в этом году не состоится в привычном виде.

Вместо очного шествия в 2023 году проведут онлайн-акцию, пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы РФ и сопредседателя центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елену Цунаеву.

Россиянам предлагается делиться фото своих родственников-ветеранов Второй мировой войны в социальных сетях, размещать их на одежде, автомобилях и так далее. Сбор фотографий также будет происходит на сайте "Бессмертного полка". Из собранных снимков потом подготовят тематическую открытку, сообщили в исполкоме общественного движения.

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Причины отмены акции в традиционном виде – уличных шествий с портретами – не сообщаются.

Бессмертный полк - что это

"Бессмертный полк" – массовая акция, проводимая в крупных городах России на 9 мая, когда в стране отмечают праздник, именуемый Днем Победы. Во время таких акций участники маршируют с портретами ветеранов и чествуют участников Второй мировой войны.

Акция в России позиционируется как патриотическая, но за пределами РФ воспринимается как провокативная и спекулятивная. Проведение аналогичных мероприятий запрещалось в городах Украины.

После начала российской агрессии против Украины в 2014 году на организацию акций начали открыто выдаваться дотации из государственного бюджета России – в виде грантов. При этом масштабы акции увеличивались, марши охватывали все больше городов.

На оккупированных территориях Украины, в частности Донецка и Крыма, участники акций вместе с портретами советских солдат приносили и фотографии российских террористов, ликвидированных на Донбассе.

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