Один из московских "военкоров" анонсировал очень плохие новости по поводу сражений за город и заявил о "зраде".

В России разгоняется новая "зрада" из-за тяжелых потерь оккупантов под Марьинкой: 80% личного состава армии РФ готовы сдать город украинской армии.

По словам одного из московских "военкоров" ("Миша на Донбассе"), единицы "опорников" высказывают желание вести оборону.

"80% желающих поражения прикладывают максимум усилий, чтобы сдать её укропам. В городе осталось несколько опорников", - указал он.

Российский "военкор" уточнил, что в ближайшую неделю войска РФ могут существенно отойти от Марьинки.

По его словам, существует некий заговор между руководством РФ и Украиной, поэтому оккупантам со взятием города так не везет: "Сейчас все выглядят как договорняк на уровне генштабов вс РФ и у**ов, чтобы не допустить взятия нами Марьинки", - пожаловался "Миша".

Его анонс "зради" активно репостят главные террористы России. Публикацию в своей социальной сети уже поддержал Игорь Гиркин (Стрелков).

Оккупанты уничтожили Марьинку дотла

Напомним, что ожесточенные сражения за Марьинку (Донецкая область) продолжаются с первых дней полномасштабной войны. Рубежи обороны постоянно сдвигаются, ВСУ не позволяют врагу одержать преимущество.

Ранее председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила, что такие города, как Марьинка, могут перестать существовать. Из-за глобальных разрушений их не будет смысла восстанавливать.

При этом на днях фотографы Константин и Влада Либеровы поразили украинцев актуальными кадрами города - оккупанты сожгли Марьинку дотла своими массированными бомбардировками.

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