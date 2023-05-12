На кадрах видно, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

Фотографы Константин и Влада Либеровы показали кадры жуткой Марьинки Донецкой области, полностью уничтоженной российскими снарядами.

Фото и видео из города появилось в Instagram фотографов libkos. На кадрах виден результат массированных бомбардировок города за более чем год войны.

"Марьинка. Город, которого больше не существует. Год назад это был маленький уютный город. Работали школы, магазины, больницы. У людей была жизнь. То, что вы видите на этих фото и видео - произошло за прошлый и этот год. Вот так Марьинка выглядит сегодня", - написали фотографы.

Вчера libkos посетили окрестности Марьинки вместе с аэроразведчиками. Пришлось добираться ночью, поскольку все дороги простреливаются.

"То, что мы увидели - местами хуже документальных кадров разрушенных городов времен Второй Мировой, что нам приходилось видеть. Жестокие бои продолжаются здесь каждый день, каждый час. Бесконечные попытки оккупантов штурмовать и захватить то, чего уже больше не существует, что разрушено до строительного мусора", - отметили фотографы.

Война в Украине - ситуация в Марьинке

Бои за Марьинку продолжаются с первых дней войны. Город уничтожали ковровыми бомбардировками. Впрочем, до сих пор россияне не могут захватить его.

За минувшие сутки ВСУ отбили 44 вражеские атаки на фронте. Оккупанты пытались наступать на четырех оперативных направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. На последнем из направлений основные атаки были направлены в самой Марьинке.

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