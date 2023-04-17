Однако все это будет зависеть от детальной оценки разрушений, добавила народный депутат.

Вследствие войны, развязанной РФ против нашей страны, некоторые городки в Украине могут просто исчезнуть.

Об этом во время информационного телемарафона сказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Власти занимаются законодательством для восстановления населенных пунктов.

"Мы в прошлом году приняли соответствующее законодательство, которое касается прежде всего деоккупированных территорий", - рассказала она.

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По словам Шуляк, перед тем, как начать какое-либо восстановление, нужно сделать стратегический документ, который содержит анализ нескольких вещей: экономический аспект (будет ли успешным бизнес, который заработает или восстановится прежний), демографическую ситуацию (сколько людей будет проживать в данном населенном пункте), вопросы по разминированию, а также экологическую составляющую (включая переделку разрушенных зданий).

"После этого только можно обсуждать что восстанавливается, а что нет. И только после этого можно переходить к непосредственному проектированию и строительным работам. К сожалению, могут быть такие (которые просто исчезнут - УНИАН) городки, но только после соответствующих расчетов", - пояснила Шуляк.

Уничтожение украинских городов

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в Бахмуте враг перешел к так называемой "сирийской" тактики выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.

Авдеевка также все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов. По словам главы Донецкой областной администрации Павла Кириленко, в результате боевых действий россияне практически уничтожили Авдеевку.

Российские оккупанты стерли украинский город Марьинка в Донецкой области с лица земли. После длительных и безуспешных попыток захватить населенный пункт россияне до основания его разрушили ракетами и артиллерией.

Однако это не единственные уничтоженные населенные пункты. Оккупанты разрушают десятки городов и сел Украины.

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