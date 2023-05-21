У проданных, как скот, мобилизованных россиян забирают документы и телефоны, и отправляют на штурм Бахмута.

В России добровольческое объединение "Ветераны" выкупило 500 мобилизованных за 25 тысяч рублей (чуть больше $300, - УНИАН) "за голову" и отправило штурмовать украинский Бахмут в первой линии.

Об этом пишет издание Astra со ссылкой на заявление родственников мобилизованных россиян из Хакасии, Алтайского края и Кузбасса. По их словам, "мобиков" у вооруженных сил РФ выкупила "по дешевке" 60 отдельная десантно-штурмовая бригада "Ветераны".

"Со слов "Ветеранов", наши мобилизованные парни были куплены ими за 25 тысяч рублей "за голову". Поэтому они имеют право отправлять их, куда им вздумается", - заявили родственники.

По их словам, после прохождения обучения на полигоне в оккупированном Крыму 501-го российского "мобика" отправили на захваченную территорию Луганской области, где они проходили подготовку под руководством боевиков ЧВК "Вагнер". После этого они оказались на базе "Ветеранов" на оккупированной части Донецкой области, где у них забрали документы и переоформили в другую воинскую часть.

В конце апреля стало известно, что группы проданных как скот мобилизованных начали отправлять на "вторую-третью" линию обороны, не отдав при этом конкретных приказов.

"12 мая появилась первая весточка от наших бойцов. Они сообщили, что находились на первой линии боевого соприкосновения, на Бахмутском направлении в составе штурмовых бригад. Связи не было, обеспечения не было, шли с автоматами на танки. До настоящего времени не все взводы вернулись в расположение ОДШБр "Ветераны"... Они вышли из ада. Раненых и погибших очень много... Из 501 человека вернулось всего около 130. А по данным "Ветеранов", потерь нет", - говорят женщины.

При этом выживших "мобиков" хотят отправить на очередной "мясной" штурм. А тем, кто не согласен, угрожают автоматами.

Как пишет Astra, информацию о том, что мобилизованных россиян продают в 60-ю ОДШБр "Ветераны" в конце апреля также подтвердил родственник призывника из Ханты-Мансийского автономного округа.

"Они были проданы обманом. Выкупила 60 отдельная десантно-штурмовая бригада, забрали документы, телефоны, угрожают не дать отпуска, которые установлены графиком. Угрозы, если не пойдут на штурм, шаг влево шаг вправо - будут прострелены колени", - рассказал родственник.

Ранее Astra сообщала о том, как более 100 российских мобилизованных пропали в Луганской области после отказа подписать контракты с ЧВК.

Мобилизация в России - что известно

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года российский диктатор Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию". Официально заявлялось, что призвать планируется около 300 тысяч "рабов". Однако с учетом проведения "скрытой мобилизации", сколько реально оказалось в рядах вооруженных сил РФ точно не известно.

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