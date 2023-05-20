Череватый подчеркнул, что украинские военные "фактически вытрепали" очень мощную группировку Пригожина.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы "захвате" Бахмута и выводе "вагнеровцев" из города-крепости после 25 мая. По его словам, группировка "Вагнер" по сути была разбита.

Как отметил Череватый в комментарии "Свободном радио", в городе продолжаются бои. Украинские военные "фактически вытрепали" очень мощную группировку Пригожина. Она близка к уничтожению.

"Вы же понимаете, что он говорит, что будет выводить свои войска и он взял Бахмут. Только для этого это и говорится. "Пацан сказал – пацан сделал", а дальше делайте что хотите – меня главное отпустите. Поджав хвост (убегает – ред), потому что потерял лучшие свои кадры. По сути, его группировка "Вагнер" разбита", – подчеркнул спикер Восточной группировки войск.

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Заявления Пригожина о "взятии" Бахмута

20 мая владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники "захватили" Бахмут Донецкой области. Он также добавил, что "вагнеровцы" будут там до 25 мая.

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр заявила, что это заявление Пригожина не соответствует действительности: в Бахмуте все еще идут тяжелые бои. Она отметила, что украинские воины контролируют некоторые промышленные и инфраструктурные объекты этого района, а также частный сектор.

На ложь Пригожина указал и военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, в этом заявлении владельца ЧВК "Вагнер" есть определенные нестыковки. Если Пригожин рапортовал о "взятии" Бахмута, то должен был бы снять подобное видео в районе "самолетика", считает эксперт.

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