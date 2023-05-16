Кремль реализует почти феодальную систему набора людей в армию.

В России набирает обороты скрытая мобилизация. Бизнес заставляют агитировать своих работников записываться "добровольцами" в армию, пишет издание Baza.

"В Подмосковье начали проводить совещания "по мобилизации". На них руководителям предприятий объясняют, как нужно уговаривать людей идти в армию", – говорится в сообщении.

Издание утверждает, что местные власти городов Московской области получили задание "проводить работу" с руководством крупных предприятий. Теперь бизнес "приглашают" в местные администрации на "совещания по вопросу мобилизации".

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"Там чиновники рассказывают руководителям, как им стоит делать стенды с рекламой армии и приглашать на службу своих сотрудников — в том числе иностранных специалистов. (...) Руководители предприятий должны по итогам совещаний сделать так, чтобы их подопечные после агитации записывались в армию добровольно", – отмечает издание.

Мобилизация в России

Ранее стало известно, что Кремль намерен пополнить войска дополнительно 400 тысячами солдат. Но пока Путин боится устраивать новую волну мобилизации, поэтому по всей России ищут "добровольцев".

О том, что этих "добровольцев" набирают по почти феодальной системе через местные администрации, которые требуют "дань рекрутами" от бизнеса, стало известно в начале мая. Тогда в Санкт-Петербурге как раз начали угрожать бизнесу проблемами за непоставку рекрутов в армию.

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