Диктатор убеждает, что украинцам не жалко сотен снарядов для того, чтобы уничтожить военных, попавших в плен.

Российский диктататор Владимир Путин позвал на "ковер" главаря "ДНР" Дениса Пушилина и отличился шок-заявлением об обстрелах ВСУ.

Фрагмент речи Путина появился в сети. В частности, он решил рассказать о "жестоких нацистах, которые расстреливают сдавшихся в плен военных ВСУ". По сумасдшедшей версии президента РФ, Украина не жалеет "300 снарядов", чтобы уничтожить пленных воинов.

"Вот вчера доложили, что на одном из направлений 14 военных украинской армии сдались в плен. Было уже поздно, поэтому наши оставили несколько человек, чтобы даже не охраняли, а чтобы утром сегодня вывести их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место, уничтожил всех своих военных. К сожалению, и наши пострадали. Но они и своих не жалеют, ведут себя цинично и жестоко", - заявил диктатор.

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Другие заявления Путина

Диктатор все циничнее говорит о войне в Украине. В частности, год назад он назвал развязанную Россией войну "трагедией", но оправдал себя. Российский диктатор заявил, что ему якобы "выбора не оставили".

За год войны цели Кремля сократились территориально до выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Недавно диктатор и вовсе обвинил США в войне, которую сам начал против Украины.

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