Российский диктатор заявил, что ему якобы "выбора не оставили",

Российский диктатор Владимир Путин назвал войну в Украине "трагедией", но оправдал себя.

Соответствующее заявление Путин сделал на пресс-конференции по итогам встречи с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"То, что происходит сейчас в Украине - это трагедия, бесспорно. Но Александр Григорьевич правильно сказал - выбора не оставили. Просто не было выбора. Оставался вопрос относительно времени. Когда это начнется. Вот и все", - цинично заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, Путин и Лукашенко встретились сегодня, 12 апреля в России. После переговоров оба диктатора сделали несколько громких заявлений. Одна из них касалась бучанской резни.

В частности, Александр Лукашенко назвал зверства российских войск в Буче "спецоперацией Британии". В свою очередь Путин заявил, что считает преступления в Буче "таким же фейком, как и использование Россией химоружия в Мариуполе".

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