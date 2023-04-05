Российский диктатор заявил о деградации отношений США и России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин снова отличился циничным заявлением. Он обвинил США в войне, которую сам начал против Украины.

"Использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых "цветных революций", поддержка "госпереворота" в Киеве в 2014 году, в конечном итоге и привела к сегодняшнему "украинскому кризису", - заявил Путин на церемонии вручения верительных грамот послам.

При этом он отметил, что отношения России и США деградировали и переживают глубокий кризис.

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Война в Украине - что заявлял Путин

Российские войска начали полномасштабной вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года. С самого начала президент РФ Владимир Путин назвал войну против украинцев "спецоперацией". При этом он заявил, что ее цели "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

За год войны цели Кремля сократились территориально до выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

При этом российская армия понесла колоссальные потери в вооружении и техники - тысячи единиц, а также в живой силе оккупантов, а это уже более 176 тысяч человек. Не спасли ситуацию даже наемники.

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