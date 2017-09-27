В России двое полицейских продавали наркотики, чтобы улучшить статистику отдела
Полицейские раскрывали преступления, которые сами же организовывали.
Двое сотрудников Томского линейного отдела МВД России осуждены Советским районным судом за то, что для повышения статистических показателей искусственно организовывали преступления, а затем их «раскрывали», передает Tomsk.ru.
В отношении сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий и «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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Как было установлено, осужденные в целях повышения статистики организовали схему незаконного сбыта наркотических средств через подставное лицо, а в дальнейшем «раскрывали» искусственно созданные преступления.
21 сентября 2017 суд приговорил бывших полицейских к 12 годам лишения свободы каждого, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Российской Федерации сроком на пять лет, с лишением звания.
Как сообщал УНИАН, в августе в центре Москвы за проституцию задержали полицейскую.