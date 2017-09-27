В России двое полицейских продавали наркотики, чтобы улучшить статистику отдела

Двое сотрудников Томского линейного отдела МВД России осуждены Советским районным судом за то, что для повышения статистических показателей искусственно организовывали преступления, а затем их «раскрывали», передает Tomsk.ru.

В отношении сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий и «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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Как было установлено, осужденные в целях повышения статистики организовали схему незаконного сбыта наркотических средств через подставное лицо, а в дальнейшем «раскрывали» искусственно созданные преступления.

21 сентября 2017 суд приговорил бывших полицейских к 12 годам лишения свободы каждого, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Российской Федерации сроком на пять лет, с лишением звания.

Как сообщал УНИАН, в августе в центре Москвы за проституцию задержали полицейскую.