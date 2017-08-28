В центре Москвы за проституцию задержали полицейскую

В центре столицы задержали сотрудницу полиции по подозрению в занятии проституцией. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, на ул. Большая Ордынка полицейские по подозрению в занятии проституцией задержали жительницу Саратовской области 1985 г. рождения. "В ходе личного досмотра при понятых у женщины в сумочке было обнаружено большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России. Сама женщина заявила, что является сотрудницей полиции", - сказал источник.

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Он добавил, что в ходе проверки выяснилось, что задержанная является действующим сотрудником полиции. Проводятся дальнейшие разбирательства.

Как рассказали в пресс-службе саратовской полиции, в ГУ МВД России по Саратовской области проводится служебная проверка после задержания в Москве сотрудницы МУ МВД России "Балаковское" Саратовской области, находящейся в отпуске по уходу за ребенком.

"По результатам проверки, в случае установления вины, сотрудница будет уволена из ОВД за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции", - рассказали в российском ведомстве.

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