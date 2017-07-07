В России раздраженный клиент "Сбербанка" пригласил в отделение стриптизерш (видео)

В России в отделении банка стриптизерши "учили" работников правильно вести себя с клиентами.

Так, раздраженный клиент "Сбербанка" не выдержал поведения персонала отделения, который, по его словам, относится к клиенту "холодно и без радушия" и месяц портил ему нервы, передает ТСН.

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Поэтому, чтобы показать, "как следует относиться к клиенту", мужчина пригласил в отделение банка двух стриптизерш, которые под трек группы "Грибов" продемонстрировали "рвение" к работе.

Девушки полностью разделись и залезли на столы работников отделения, которые молча наблюдали за выступлением.

В российских СМИ сообщат, что по факту хулиганства "Сбербанк" подал на клиента заявление в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, португальского полицейского приговорили к 22 месяцам тюрьмы за то, что танцевал стриптиз со служебным пистолетом.