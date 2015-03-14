Полицейского осудили за стриптиз со служебным пистолетом
04:23, 14 марта 2015Курьёзы
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Португальского полицейского приговорили к 22 месяцам тюрьмы за то, что танцевал стриптиз со служебным пистолетом.
полицейского приговорили к 22 месяцам тюрьмы за стриптиз со служебным пистолетом / telegraf.com.ua
На суде милиционер настаивал, что оружие было муляжом, передает ВВС Украина.
По его словам, он использовал пистолет, чтобы сделать свой образ более "реалистичным".
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Мужчина также рассказал, что занимался стриптизом во внерабочее время, потому что ему нужны были деньги.
Полицейского отстранили от работы после того, как фото его деятельности появились в соцсетях.
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