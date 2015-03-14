Полицейского осудили за стриптиз со служебным пистолетом

04:23, 14 марта 2015
Курьёзы
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Португальского полицейского приговорили к 22 месяцам тюрьмы за то, что танцевал стриптиз со служебным пистолетом.

telegraf.com.ua

На суде милиционер настаивал, что оружие было муляжом, передает ВВС Украина.

По его словам, он использовал пистолет, чтобы сделать свой образ более "реалистичным".

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Мужчина также рассказал, что занимался стриптизом во внерабочее время, потому что ему нужны были деньги.

Полицейского отстранили от работы после того, как фото его деятельности появились в соцсетях.

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