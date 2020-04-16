В России доверчивая пенсионерка заплатила 4 миллиона рублей за возрождение пирамиды МММ

Чтобы получить такую сумму, женщина брала кредиты в финансовых организациях и занимала деньги у знакомых и родственников.

В российском Архангельске пенсионерка заплатила мошенникам 4 миллиона рублей за возрождение распространенной в 90-е годы финансовой пирамиды МММ.

Читайте такжеИтальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Путина за помощь - СМИОб этом говорится на сайте регионального управления МВД.

Отмечается, что женщине позвонил неизвестный и спросил, не была ли она участницей МММ. Она сказала, что была, и тогда собеседник предложил пенсионерке возврат дивидендов по вкладам в размере 670 тысяч рублей.

На следующий день с пенсионеркой связался якобы сотрудник банка и сообщил, что на ее счет поступило 670 тысяч рублей, однако чтобы их получить, женщине необходимо оформить страховой договор на сумму 22 тысячи рублей. Указанные средства ей предложили перевести по номеру счета. Пенсионерка выполнила условия «сотрудника банка», однако свои «дивиденды» по МММ так и не получила.

По данным МВД, в общей сложности пенсионерка совершила более 30 транзакций и перевела мошенникам более 4 миллионов рублей. Чтобы получить такую сумму, она брала кредиты в финансовых организациях и занимала деньги у знакомых и родственников.

Ранее УНИАН сообщал, как в Чечне женщина попросила Кадырова помочь с продуктами, после чего была вынуждена извиняться.