В Чечне женщина попросила Кадырова помочь с продуктами, после чего была вынуждена извиняться

Женщину пристыдили местные журналисты и чиновники.

Жительница одного из сел Чечни (Россия) Зара Тепсуркаева попросила главу республики Рамзана Кадырова помочь ей с продуктами для семьи, а потом была вынуждена извиниться за это по местному телевидению.

В сюжете, который был показан на телеканале Грозного 14 апреля, женщину и ее семью отчитали за запущенный огород и нежелание трудиться, пишет "Настоящее время".

Аудиосообщение Тепсуркаева отправила в Whats App. В нем она пожаловалась на невозможность закупать на неделю продукты для семьи с девятью детьми и обратилась к Кадырову с вопросом: "Что мне делать с семьей?"

На следующий день к Тепсуркаевой пришли домой несколько местных чиновников, которые отчитали женщину за нелюбовь к труду и запущенный огород. А журналисты, готовившие сюжет, отдельно подчеркнули, что прослушавшие голосовое сообщение Тепсуркаевой пользователи соцсетей могли подумать, что власти Чечни "бросили малоимущих на произвол судьбы", а это не так.

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"У вас около 10 соток земли. Падишах (Рамзан Кадыров) не обязан вас кормить. Неужели нельзя в своем дворе посадить овощи, жить прилично? Шесть человек вас в этом дворе, кто может работать. Вам ничего не полагается, потому что вы не цените того, что у вас есть," – отчитал женщину и ее сыновей глава администрации района, где живет семья. Перевод его речи с чеченского приводит "Кавказский узел".

Журналисты отдельно отметили, что Фонд имени Ахмата Кадырова уже помогал семье Тепсуркаевых починить крышу дома.

Тепсуркаева извинилась за свою просьбу и сказала, что посадить что-то в огороде не смогла из-за дождей. Помимо нее в кадре были также видны двое ее сыновей: они стоят, склонив головы и надвинув на лица козырьки бейсболок.