"Победили" шашлычников: в Москве из-за введения пропусков образовались гигантские очереди в метро (фото)
11:38, 15 апреля 2020Русский міръ
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С 15 апреля в Москве для поездок по городу и области нужно предъявлять специальные цифровые пропуска
Ожидание в очереди порой достигает 30-40 минут / Фото: berserkerr89
В первый день действия карантинного пропускного режима в Москве на вход в метрополитен образовались гигантские очереди.
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На фотографиях из соцсетей видно, что люди не соблюдают дистанции в полтора метра, которая необходима для снижения риска заражения коронавирусом.
Некоторые пишут, что ожидание в очереди достигает 30-40 минут.
С 15 апреля для поездок по городу и области нужно предъявлять специальные цифровые пропуска. Пропуска действуют в трех категориях: для поездок на работу, для посещения медицинского учреждения и для перемещения в личных целях (не более двух раз в неделю).
По двум последним категориям срок действия пропуска составляет один день, для поездок на работу он действителен месяц.
Фото: msk_today / VK
Фото: makashima93 / VK
Фото: my_mosc / VK
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