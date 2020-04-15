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"Победили" шашлычников: в Москве из-за введения пропусков образовались гигантские очереди в метро (фото)

11:38, 15 апреля 2020
Русский міръ
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Ожидание в очереди порой достигает 30-40 минут / Фото: berserkerr89 

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На фотографиях из соцсетей видно, что люди не соблюдают дистанции в полтора метра, которая необходима для снижения риска заражения коронавирусом.

Некоторые пишут, что ожидание в очереди достигает 30-40 минут.

С 15 апреля для поездок по городу и области нужно предъявлять специальные цифровые пропуска. Пропуска действуют в трех категориях: для поездок на работу, для посещения медицинского учреждения и для перемещения в личных целях (не более двух раз в неделю).

По двум последним категориям срок действия пропуска составляет один день, для поездок на работу он действителен месяц.

Фото: msk_today / VK
Фото: makashima93 / VK
Фото: my_mosc / VK

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