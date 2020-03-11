Россияне обнаружили бракованные болты в двух ракетах накануне их запуска

Роскосмос создал специальную комиссию для поиска виновных.

Во внутренних креплениях двух российских ракет «Протон-М» обнаружили ненадежные болты.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сейчас болты дорабатывают на «Байконуре».

Ракеты должны были запустить в космос в марте и июле 2020 года. Первая нужна для вывоза на орбиту двух телекоммуникационных спутников «Экспресс». Этот запуск отложили до мая. Другую хотели отправить на Марс.

В "Роскосмосе" создали специальную комиссию, чтобы найти виновников в использовании дефектных болтов.

Как сообщал УНИАН, российский пилотируемый космический корабль «Орел» не смог взлететь в космос, поскольку его вес не предназначен для полетов на Луну.