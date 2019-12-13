Российский космический корабль не смог взлететь из-за веса

Тяжелее в весе оказались практически все системы корабля.

Российский пилотируемый космический корабль «Орел» не смог взлететь в космос, поскольку его вес не предназначен для полетов на Луну.

Об этом сообщает Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

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«Превышение веса пилотируемого транспортного корабля на 2,3 т», – говорится в сообщении.

Тяжелее в весе оказались практически все системы корабля. Так, вес корабельной сети тяжелее на 201 кг, система жизнеобеспечения – на 109 кг, система двигателей – на 107 кг, система стыковки – на 90 кг.

По расчетам россиян, за сохранение такой массы оборудования вес корабля будет весить 22,3 т.

Как сообщал УНИАН, главный центр разведки космической ситуации Космических войск России подтвердил факт схождения с орбиты спутника «Космос-2422».