Российская порнозвезда получила грамоту от Путина за "вклад в православное искусство"
Известная российская порнозвезда Елена Михайлова, известная в сети под псевдонимом Nimfa Viola, получила благодарственную грамоту из администрации президента РФ Владимира Путина.
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Михайлова похвасталась грамотой на своей странице в соцсети, прикрепив к посту фотокопию грамоты.
Порноактриса известна своими роликами в категориях Milf и Mature. При этом женщина состоит в браке и воспитывает взрослых сыновей.
Кроме того, Михайлова позиционирует себя как православная верующая, а также - мастер-ювелир. Грамоту ей выдали как раз за изготовление ювелирных украшений на христианскую тематику. В самой грамоте написано: «За вклад в православное искусство».
Как сообщал УНИАН, российские актеры "взрослых" жанров завоевали четыре премии AVN Awards, которую нередко называют "порно-оскаром".