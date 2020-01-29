Лучшие по групповому сексу: россияне взяли четыре "порно-оскара" премии AVN Awards

Российская порноактриса Юлия Чиркова, известная как Джиа Лисса, победила в номинации «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме».

Российские актеры "взрослых" жанров завоевали четыре премии AVN Awards, которую нередко называют «порно-оскаром».

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Как сообщает MK.RU, церемония награждения за достижения в порноиндустрии состоялась в Лос-Анджелесе 26 января.

Российская порноактриса Юлия Чиркова, известная как Джиа Лисса, победила в номинации «Лучшая групповая сцена секса в иностранном фильме». В данной ленте также снялись афроамериканский порноактер Джейсон Лав и американка Элла Хьюс.

Российский порноактер Алексей Маетный (Маркус Дюпри) получил награду в номинациях «Лучшая сцена секса с двойным проникновением», «Лучшая сцена группового секса» и «Лучшая сцена секса втроем – М/Ж/М». Фото со своими наградами он выложил в Instagram.

Премия AVN Awards учреждена в 1984 году журналом Adult Video News, и считается самой престижной наградой в порноиндустрии. У AVN Awards около сотни номинаций.