В России рецидивист сломал ребро гражданской жене за плохой ужин

Ближайшие три года он проведет в колонии.

В Воронежской области РФ ранее судимый мужчина избил свою гражданскую жену после того, как ему не понравился приготовленный ею ужин.

Об этом сообщает Регион.Online.

Отмечается, что 53-летний рецидивист, ранее отбывавший наказание за хранение боеприпасов, травмировал 42-летнюю женщину. Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Тогда пострадавшая по традиции приготовила ему ужин, но еда тому показалась невкусной.

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"За это уголовник начал жестоко избивать женщину руками и ногами, а также деревянным подлокотником от дивана и кожаным ремнем. Потерпевшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом бедра с пневмотораксом", - говорится в сообщении.

В МВД региона рассказали, что подозреваемого задержали. Свою вину в преступлении он отрицать не стал. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.