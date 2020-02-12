В России маньяк резал женщин, чтобы вернуть девушку: план не сработал (видео)

Преступник заявил полиции, что не чувствует себя виноватым.

В Хабаровском крае РФ полиция задержала местного жителя, который нападал с ножом на женщин.

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Как сообщает “Хабаровский край сегодня”, в начале февраля в Хабаровске произошло два нападения на женщин - в обоих случаях неизвестный наносил им удары ножом. Среди местных поползли слухи о “маньяке из Южного”.

Накануне 43-летнего подозреваемого задержали, местное МВД опубликовало видео с фрагментом его допроса.

“Преступления делал из-за девушки, я хотел вернуть её таким образом назад, резонанс сделать. План не сработал… И тут уже приехали ко мне домой товарищи и забрали меня. Я не виноват в этом… Получается, зря… Телевизор не смотрю, соцсетями не пользуюсь, вчера вот на работе одна говорила, что маньяк в Южном завёлся. Конечно, я предположил, что это обо мне – кто там ещё может завестись? Виноватым я себя не чувствую. Так вот, нас такими сделали…”, - объясняет мужчина.

Пострадавшие от рук преступника женщины в больнице, их жизни сейчас ничего не угрожает.

В квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли ножи, которые он, возможно, использовал для нападений, одежду и обувь. Изъятые вещи и предметы направлены на исследование.

Ранее в России медбрат признался следователям, что фантазировал об убийстве ветеранов.