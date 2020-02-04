В России у пенсионера в трусах нашли две гранаты

Накануне задержанный пожилой мужчина поссорился с 32-летним собутыльников и проломил ему череп саблей.

В России полицейские при досмотре 61-летнего подозреваемого обнаружили у него в трусах два предмета, похожие на гранаты.

Об этом сообщает местный сайт 47news.

Читайте такжеВ России детей учили избивать демонстрантов и разгонять акции протеста (видео)Отмечается, что мужчину доставили в отделение утром 3 февраля. После обнаружения опасной находки на место вызвали группу саперов. Временно снаряды накрыли контейнером «Фонтан» с защитной крышкой (такие локализаторы используют, чтобы обезвредить взрывные устройства).

Позже стало известно, что задержали его по подозрению в причинении телесных повреждений 32-летнему знакомому, с которым он выпивал накануне.

«Застолье обернулось ссорой, в ходе которой пенсионер достал саблю и ударил ею обидчика по голове. Чуть позже его, окровавленного, найдут у моста и госпитализируют. Врачи зафиксируют у него перелом костей черепа», – отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, как в России муж раскритиковал еду жены и поплатился жизнью.