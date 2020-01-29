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Россиянин отравил своего десятимесячного ребенка: подмешивал снотворное в детское питание

11:11, 29 января 2020
Русский міръ
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В России младенца отравили снотворным / Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает Telegram-канал Mash, мальчик Богдан скончался  прямо в своей кроватке. Мать ребёнка рассказала, что как обычно покормила его смесью и уложила спать.

Причину трагедии раскрыла экспертиза — младенец умер от отравления доксиламином. Оперативники уже задержали отца мальчика — 31-летнего мужчину. Он признался, что специально подмешивал снотворное в детское питание.

Ранее россиянка убила новорожденного, засунув его в стиральную машину. Инцидент произошел в благополучной многодетной семье. Ночью, когда муж и трое детей спали, у женщины начались преждевременные роды. После этого она постирала новорожденного малыша, а затем заявила, что он родился уже мертвым.

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