Россиянка убила новорожденного, засунув его в стиральную машинку

Женщина постирала новорожденного малыша, а затем заявила, что он родился уже мертвым.

Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.

Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает издание E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в благополучной многодетной семье. Ночью, когда муж и трое детей спали, у женщины начались преждевременные роды. После этого она постирала новорожденного малыша, а затем заявила, что он родился уже мертвым.

По словам соседей, полицию в квартиру вызвал супруг женщины: утром он встал, чтобы собрать детей в школу и садик, и увидел жену в крови.

По факту случившегося проводится проверка.

В настоящий момент 31-летняя мать находится в больнице под охраной, ее состояние оценивается как средней тяжести. По одной из версий, она может страдать от послеродовой депрессии. Ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено дело по статье 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Как сообщал УНИАН, в Ростовской области (РФ) проходит суд над 24-летней женщиной, которая родила ребенка на улице и оставила умирать в кустах.