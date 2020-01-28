В России прошел молебен против коронавируса

О спасении молились более 60 живущих в Москве китайцев.

Молебен о спасении от эпидемии коронавируса прошел в московском храме Святителя Николая в Голутвине, где находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев отслужил молебен о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай", - сообщил православный активист Кирилл Фролов.

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По его словам, о спасении молились более 60 живущих в Москве китайцев, как крещеных, так и оглашаемых, только узнавших о православии - дипломаты, предприниматели, студенты.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 января в Китае подтверждено 4 тыс. 535 случаев заболевания новым коронавирусом, от болезни умерли 106 человек, а 60 человек удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Случаи заболевания уже зафиксированы во многих странах мира.

24 января министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине выявлено три случая подозрения заболевания коронавирусом, два из которых не подтвердились.

26 января в ходе доклада президенту представители Минздрава заявили, что украинские врачи знают о методах лечения нового коронавируса и готовы к принятию необходимых мер в случае его выявления.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в Украине пока нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае.