Дети жительницы Краснодара, которая купила им конфеты, объяснили, что это мармелад в форме ножниц.

Жительница Краснодара купила детям упаковку мармелада и обнаружила в ней конфеты в форме мужского полового органа.

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Об этом женщина написала в одной из местных групп во «ВКонтакте».

«Kaкoe-тo вpeмя былa в cтyпope, нo пoтoм дeти oбъяcнили мнe, чтo этo нoжницы», - написала россиянка.

Пользователи в комментариях к записи стали шутить о подсознательных желаниях женщины.

«Каждый думает в силу своей испорченности», написал пользователь Артем Волконский.

«Да что с вами, это мармеладки для взрослых», - ответил пользователь Дмитрий Сергеевич.

Как сообщал УНИАН, в центре российского Новосибирска построили каток, который уже прозвали "фаллическим приветствием народа от власти". По форме он напоминает мужской половой орган.