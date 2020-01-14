"Была в ступоре": в России начали продавать детский мармелад в форме полового органа (фото)
09:10, 14 января 2020Русский міръ
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Дети жительницы Краснодара, которая купила им конфеты, объяснили, что это мармелад в форме ножниц.
Фото: страница Жесть Краснодара и Края во «ВКонтакте»
Жительница Краснодара купила детям упаковку мармелада и обнаружила в ней конфеты в форме мужского полового органа.
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Об этом женщина написала в одной из местных групп во «ВКонтакте».
«Kaкoe-тo вpeмя былa в cтyпope, нo пoтoм дeти oбъяcнили мнe, чтo этo нoжницы», - написала россиянка.
Пользователи в комментариях к записи стали шутить о подсознательных желаниях женщины.
«Каждый думает в силу своей испорченности», написал пользователь Артем Волконский.
«Да что с вами, это мармеладки для взрослых», - ответил пользователь Дмитрий Сергеевич.
Как сообщал УНИАН, в центре российского Новосибирска построили каток, который уже прозвали "фаллическим приветствием народа от власти". По форме он напоминает мужской половой орган.
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