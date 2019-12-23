В Новосибирске открыли "фаллический" каток (видео)

Власти советуют местным жителям, которые видят в форме катка половой орган, обратиться к психологам.

Жители российского Новосибирска возмущены неоднозначной формой катка.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

В центре города построили каток, который уже прозвали "фаллическим приветствием народа от власти". По форме он напоминает мужской половой орган.

После того, как местный фотограф выложил фотографии на странице в соцсети, новосибирцы требуют переделать каток. Но ответ на их просьбы одна – власть советует местным жителям обратиться к психологам.

Как сообщал УНИАН, в Москве в ночь на 1 января 2019 года под гимн России обвалился мост с десятками людей, в результате чего пострадали по меньшей мере 13 человек.