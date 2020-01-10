Путин признался, что с водоснабжением в аннексированном Крыму все плохо
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос водоснабжения оккупированного Крыма.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он заявил в Ялте на совещание по вопросам социально-экономического развития оккупационного Крыма.
«Сделано много, но ещё не всё. Ещё нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался», - сказал Путин.
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При этом он отметил, что с момента аннексии Крыма Россия построила Крымский мост, решены вопросы энергосетей, газоснабжения, трассы и аэропорта.
По его мнению, за этим должны последовать результаты.
«Проекты, конечно, дали серьёзный импульс для деловой, социальной активности, позволили повысить туристическую привлекательность региона, создать новые рабочие места и открыть дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций», - сказал Путин.
По его мнению, надо думать не только о курортных, туристических зонах, но обо всех населённых пунктах.
«Основная проблема, о которой говорят люди, – это нормализация цен на товары первой необходимости: продукты питания, топливо, строительные материалы», - сказал Путин.
Он добавил, что открытие с 1 июля регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка.
«Нужно, чтобы уровень потребительских цен соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 9 января российские силовики испытали в оккупированном Крыму крылатую ракету «Калибр» и гиперзвуковую аэробаллистическую ракету «Кинжал».