Путин признался, что с водоснабжением в аннексированном Крыму все плохо

Президент России заявил, что нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, а также над решением экологических вопросов.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости решить вопрос водоснабжения оккупированного Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он заявил в Ялте на совещание по вопросам социально-экономического развития оккупационного Крыма.

«Сделано много, но ещё не всё. Ещё нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался», - сказал Путин.

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При этом он отметил, что с момента аннексии Крыма Россия построила Крымский мост, решены вопросы энергосетей, газоснабжения, трассы и аэропорта.

По его мнению, за этим должны последовать результаты.

«Проекты, конечно, дали серьёзный импульс для деловой, социальной активности, позволили повысить туристическую привлекательность региона, создать новые рабочие места и открыть дополнительные возможности для бизнеса и инвестиций», - сказал Путин.

По его мнению, надо думать не только о курортных, туристических зонах, но обо всех населённых пунктах.

«Основная проблема, о которой говорят люди, – это нормализация цен на товары первой необходимости: продукты питания, топливо, строительные материалы», - сказал Путин.

Он добавил, что открытие с 1 июля регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка.

«Нужно, чтобы уровень потребительских цен соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 января российские силовики испытали в оккупированном Крыму крылатую ракету «Калибр» и гиперзвуковую аэробаллистическую ракету «Кинжал».