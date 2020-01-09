Россия испытала в оккупированном Крыму ракеты, Путин наблюдал
14:33, 09 января 2020Оружие
791 0
К учениям привлекли около 30 кораблей, подводную лодку Черноморского флота и более чем 40 военных самолетов РФ.
Владимир Путин / REUTERS
Российские силовики испытали 9 января в оккупированном Крыму крылатую ракету «Калибр» и гиперзвуковую аэробаллистическую ракету «Кинжал».
На военных учениях оккупантов побывал российский президент Владимир Путин.
Читайте такжеВ Азовском море возле украинского побережья заметили корабль ФСБ (фото)
К учениям привлекли около 30 кораблей, подводную лодку Черноморского флота и более чем 40 военных самолетов РФ. Ситуацию на полигоне аннексированного Крыма контролировали российские дроны.
Как сообщал УНИАН, сегодня над оккупированным Крымом заметили самолет Ту-214СР, разработанный специально для администрации президента РФ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter