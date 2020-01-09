Россия испытала в оккупированном Крыму ракеты, Путин наблюдал

К учениям привлекли около 30 кораблей, подводную лодку Черноморского флота и более чем 40 военных самолетов РФ.

Российские силовики испытали 9 января в оккупированном Крыму крылатую ракету «Калибр» и гиперзвуковую аэробаллистическую ракету «Кинжал».

На военных учениях оккупантов побывал российский президент Владимир Путин.

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К учениям привлекли около 30 кораблей, подводную лодку Черноморского флота и более чем 40 военных самолетов РФ. Ситуацию на полигоне аннексированного Крыма контролировали российские дроны.

Как сообщал УНИАН, сегодня над оккупированным Крымом заметили самолет Ту-214СР, разработанный специально для администрации президента РФ.