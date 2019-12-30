"Помолимся господу, чтоб вы не тупили": в РФ священник обрадовал ракетчиков, что они не деб*лы (видео)

Также священнослужитель заявил, что не стоит отчаиваться, если за время службы солдата не дождется подруга.

Российский священник выступил перед новобранцами ракетных войск стратегического назначения во время присяги и попросил их "не тупить".

Видео опубликовано в Telegram-канале «Двач».

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«Во-первых, никто и никогда уже не сможет вас в этой жизни земной назвать дебилами. Потому что вы служите в штабе ядерных сил России. Сюда дебилов не берут. Поздравляю, дорогие мамы, у вас умный и толковый сын. Мы отбираем сюда самых интеллектуально одаренных, тормозов в основном не берем», - рассказал он солдатам-ракетчикам.

Также священнослужитель заявил, что не стоит отчаиваться, если за время службы солдата не дождется подруга.

«Давайте помолимся господу, чтоб вы не тупили и не затупили девушки, которые вас любят и, надеюсь, ждут. А если затупят – туда им и дорога. Да, мои родные? Найдем лучше. Помолимся об этом», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в городе Жирновске Волгоградской области судебным приставам, которые пришли к должнику, пришлось иметь дело с православным попом. Тот попытался «выкурить» их из помещения ладаном и благовониями.