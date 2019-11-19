В России поп пытался изгнать судебных приставов кадилом и ладаном

Чтобы рассчитаться по кредиту мужчине понадобилась помощь священника.

В городе Жирновске Волгоградской области судебным приставам, которые пришли к должнику, пришлось иметь дело с православным попом. Тот попытался «выкурить» их из помещения ладаном и благовониями.

Некий гражданин взял в банке кредит на 60 тыс. рублей. Вовремя он его не погасил, а потому попал в поле зрения судебных приставов-исполнителей. Об этом передает издание "Знак" со ссылкой на УФССП России по Волгоградской области.

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В отношении должника возбудили исполнительное производство, о чем мужчину уведомили. В течение пяти дней он должен был погасить задолженность, но не сделал этого, а пустил дело на самотек.

Тогда приставы пришли к нему домой, где описали и наложили арест на имущество. Увидев, что дело серьезное, должник со словами: «Подождите, прекратите, сейчас батюшка все решит!» начал кому-то звонить.

Спустя несколько минут в дом вошел батюшка в рясе. Как оказалось, он является отцом должника. Священнослужитель попытался «выкурить» приставов из помещения, используя ладан и благовония. «Но, как известно, ладан служит молитве, помогает сосредоточиться на общении с Богом, а не с должностными лицами Службы судебных приставов, и уж точно не имеет волшебного свойства погашать долг», — пишут приставы в пресс-релизе.

Поскольку у батюшки ничего не вышло, должнику пришлось расплатиться по кредитным обязательствам.