Поплатились за шутку: в России полицейские вырезали снежинки для МВД и ФСБ

Они отправили шуточный приказ коллеге с требованием вырезать снежинки и нарвались на наказание начальства.

В российском Калининграде двое полицейских в шутку заставили своего коллегу вырезать снежинки к Новому году и были наказаны.

Об этом пишет Meduza.

Читайте такжеУкрали у детей праздник: в России из детсада украли украшенную детьми новогоднюю елкуОтмечается, что полицейские отправили коллеге из другого отдела МВД приказ от имени замглавы регионального МВД с текстом: «Требую… провести украшение помещений дежурной части снежинками из бумаги с расчетом 2 снежинки на 1 лист А4. Не менее пяти листов».

В итоге их разоблачили. Руководитель вызвал их к себе и записал их объяснения на видео, которое опубликовали в сети. Полицейские признались, что хотели пошутить над коллегой, а тот поверил им и, исполняя «приказ», вырезал снежинку.

В наказание полицейских заставили вырезать снежинки для своего отдела полиции. В ходе беседы с ними начальник рассказал, что из-за их шутки ему звонили из разных городов России.

«Поактивнее, мы на все МВД должны нарезать снежинок… Для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска, для Саратова… Это откуда мне звонили вчера. Для МВД, для ФСБ, прокуратуры», – заявил начальник шутников.

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