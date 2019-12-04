В России в детском саду новогоднюю елку прибили к потолку (фото)

Выяснилось, что повесить елку было идеей родителей дошкольников.

В российском Омске в детском саду новогоднюю елку прибили к потолку.

Читайте такжеРоссийские школьники устроили показ порно в ТРЦФотографию елки опубликовали в паблике «ЧП Омск», пишет Meduza.

Отмечается, что в приемной детского сада все отрицают и говорят, что «фото – неправда, этой елки нет». А вот в городском департаменте образования заявили, что дерево действительно висит под потолком: «Так неординарно подойти к украшению одной из групп на собрании приняли решение сами родители дошкольников. Они же реализовали данную идею, опасности она не представляла».

В ведомстве объяснили, что в музыкальном зале детского сада установлена другая елка, которая считается главной – и вот она как раз стоит на полу.

Ранее УНИАН сообщал, как на Контрактовой площади в Киеве начали устанавливать новогоднюю елку.