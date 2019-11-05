"Глава" Крыма Аксенов узаконил стоимость подарков себе

Каждый раз после получения подарка Аксенов должен уведомлять Администрацию президента России.

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сможет выкупать дорогие подарки в аппарата оккупационной власти Крыма. Себе же сможет оставлять презенты, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей.

Об этом сообщают Крым. Реалии. Радио Свобода.

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«Сведения о рыночной цене (подарок) подтверждается документально, а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. Подарок возвращается главе Республики Крым по акту приема-передачи... в случае, если стоимость подарка не превышает 3 тысяч рублей», – цитирует издание указ оккупантов.

Все подарки за время исполнения «служебных обязанностей» Аксенова передают вместе с документами в аппарат оккупационных властей Крыма, где устанавливают их рыночную стоимость.

Невыкупленные подарки могут быть переданы в государственную охрану России, на благотворительность или в бюджет аннексированного полуострова.

Каждый раз после получения подарка Аксенов должен уведомлять Администрацию президента России. Отчитываться не придется только в случае получения канцелярских принадлежностей.

Как сообщал УНИАН, поселок Кацивели в анексированном Крыму оккупанты хотят превратить в игорную зону, которая должна привлечь туристов.