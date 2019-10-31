В Крыму оккупанты угрожают жителям за празднование Хэллоуина

Жителей Керчи предупредили об административной ответственности за проведение шествия по случаю праздника.

Оккупанты угрожают жителям временно оккупированной Керчи административной ответственностью за празднование Хэллоуина и рекомендуют "воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии".

Об этом сообщает kerch.fm.

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На сегодняшний день в городе было запланировано шествие, посвященное Хэллоуину.

В оккупационной администрации Керчи заявили, что не получали сообщений о проведении данного массового мероприятия и согласований на его проведение не выдавали.

"В связи с этим, во избежание наступления административной ответственности, рекомендуем воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, поселок Кацивели в аннексированном Крыму оккупанты хотят превратить в игорную зону, которая должна привлечь туристов.